Kendrick Perkins découpe Rob Pelinka pour sa gestion des Lakers !

Les Los Angeles Lakers se retrouvent dans une situation compliquée. Malgré des résultats décevants, les Californiens n'ont pas bougé lors de la deadline des trades. Un aveu d'impuissance avec un effectif quasiment impossible à améliorer. Et pour Kendrick Perkins, le responsable de cet échec est évident.

Sans surprise, l'ancien intérieur pense au GM des Lakers Rob Pelinka. Mais le consultant d'ESPN lui reproche surtout d'avoir subi les choix de ses stars, LeBron James et Anthony Davis.

"Je vais pointer du doigt Rob Pelinka. C'est lui qui aura la plus mauvaise image. D'abord parce qu'au lieu de faire son travail et d'assumer ses responsabilités, il a laissé les joueurs - AD et LeBron James - dicter la composition de l'effectif en premier lieu.

Et puis arrive la deadline des échanges, et vous ne faites aucun mouvement ? Vous restez immobile et dites au monde entier : 'Nous allons juste attendre le marché des joueurs libres'. Il n'existe pas ce marché ! Tous les bons produits sont déjà partis", a fustigé Kendrick Perkins.