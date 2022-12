Une blague un peu lourde à heure de grande écoute a suffi à rouvrir la plaie. Kendrick Perkins a cru faire une plaisanterie inoffensive sur ESPN en lançant que Serge Ibaka avait peut-être 30 ans plutôt que 21 lors du run du Thunder jusqu'en Finales en 2012. Sauf que c'est un stéréotype sur les Africains auquel Ibaka et des milliers d'autres athlètes doivent faire face depuis toujours et que c'est clairement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Les deux anciens coéquipiers sont depuis en train de s'écharper sur Twitter. Ibaka a d'abord répondu assez longuement aux insinuations de "Perk".

"C'est décevant de voir que quelqu'un avec lequel j'ai partagé un vestiaire relaye de fausses informations à mon sujet juste pour faire de l'audience à la télé et sur les réseaux sociaux. Tu peux parler de mon jeu lorsque je ne suis pas bon si tu veux. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais aller au-delà de ça, ce n'est pas acceptable.

C'est irrespectueux pour moi et, je pense, pour beaucoup d'Africains qui doivent vivre avec ces fausses accusations. Si j'avais 30 ans à OKC, je suppose que j'ai 45 ans aujourd'hui ? Je n'ai jamais menti sur mon âge et je travaille extrêmement dur tous les jours sans tricher. Je n'ai jamais été suspendu. Tout le monde en NBA sait que tu as triché et que tu n'a pas respecté le jeu.

Je suis déçu, mais pas surpris de voir ça de la part quelqu'un qui a obtenu son nouveau job en brisant les codes du vestiaire et en répandant des mensonges à propos de ses coéquipiers et frères, Kevin Durant et Russell Westbrook. Lorsque KD ratait son match, tu le critiquais derrière son dos. Lorsque Russ n'était pas bon, tu le critiquais lui. Tu n'étais pas un leader de vestiaire et tu continues de faire pareil dans les médias.

Je comprends que tout un chacun doit faire son boulot et prendre soin de sa famille. Mais tu es la preuve que tout le monde ne sait pas le faire avec classe et dignité. J'ai davantage de choses à dire sur toi, mais je ne suis pas une personne comme ça. Cette fois, tu es allé trop loin".