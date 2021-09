Kenneth Faried de retour en NBA… et pas n’importe où ?

Les Los Angeles Lakers n'ont pas l'air d'avoir complètement bouclé leur roster pour la saison 2021-2022. Selon The Athletic, les Californiens vont mettre à l'essai un revenant à la cot autrefois élevée avant de tomber en disgrâce : Kenneth Faried.

L'ancien intérieur des Denver Nuggets et membre de Team USA va en effet être mis à l'essai par Los Angeles dans les jours qui viennent, pour peut-être se faire une place dans un effectif déjà rempli de trentenaires et de joueurs au CV ronflant. A 31 ans, Kenneth Faried n'a plus joué en NBA depuis la saison 208-2019 et 25 apparitions avec les Houston Rockets. Dans la foulée, "Manimal" avait opté pour une expérience en Chine, chez les Zhejiang Lions, pas très concluante.

Faried avait déjà fait comprendre qu'il souhaitait faire son comeback lorsqu'il avait participé à la Summer League sous les couleurs des Portland Trail Blazers le mois dernier. On avait pu constater que le garçon avait toujours son sens du rebond (8.3 par match). C'est certainement ce qui intéresse les Lakers chez lui eux qui ont fini 16e de la ligue à la moyenne de rebonds la saison dernière en NBA.

En 2014, Kenneth Faried avait été élu dans le meilleur cinq de la Coupe du monde remportée par Team USA, en compagnie de Kyrie Irving, Nicolas Batum, Milos Teodosic et Pau Gasol.

Kenneth Faried, qui va relancer « Manimal » ?