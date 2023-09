Kermit Washington, sorti de prison, l’homme au coup de poing le plus infâme de l’histoire fête ses 71 ans

Kermit Washington a 71 ans aujourd'hui. Malgré son statut de All-Star, l'ancien Celtic et Laker ne parviendra jamais à se défaire de l'incident avec Rudy Tomjanovich et de son après-carrière.

Kermit Washington fête ses 71 ans ce dimanche et va pouvoir le faire en tant qu'homme libre. Depuis l'année dernière, l'ancien All-Star n'est plus en prison après près de quatre ans d'incarcération. En 2018, Washington avait été condamné à 6 ans ferme pour avoir détourné 5 millions de dollars destinés à une association venant en aide à des enfants en Afrique. Accusé également d'usurpation d'identité et de fraude fiscale, l'ex-joueur des Boston Celtics et des Los Angeles Lakers a été libéré deux ans plus tôt pour bonne conduite.

Avant cela, si Kermit Washington était connu du grand public, c'était surtout pour l'infâme coup de poing qui a failli coûter la vie à Rudy Tomjanovich. Lors d'un match entre les Lakers et les Rockets en 1987, Washington assène un violent coup de poing à Tomjanovich alors que d'autres embrouilles ont lieu en même temps sur le terrain. Sur le coup, on se dit juste que Tomjanovich est sonné et que tout ira bien après quelques soins.

Sur la vidéo ci-dessous, on voit même celui qui deviendra plus tard le coach des Rockets et de Team USA se relever. Sauf que quelques minutes plus tard, il est conduit en urgence à l'hôpital. Son crâne s'est déplacé et du liquide spinal coulait depuis son cerveau. Sans une prise en charge rapide, l'ailier n'aurait pas été là aujourd'hui pour en parler. Les médecins lui expliquent que la violence du coup et l'impact avec le sol sont les mêmes que s'il avait été jeté d'une voiture en marche roulant à 80 km/h...

Tomjanovich mettra 5 mois à s'en remettre et n'évoluera plus jamais au même niveau en NBA par la suite. Washington écopera lui de 26 matches de suspension et de 10 000 dollars d'amende. Quelques années plus tard, ce dernier fera amende honorable et reprendra contact avec sa victime. Les deux hommes sont aujourd'hui en bons termes, malgré ce que beaucoup considèrent comme l'un des épisodes les plus glauques de l'histoire de la NBA.