Lors du media day, Kevin Durant était rapidement revenu sur les raisons qui l'ont poussé à réclamer, en vain, son trade cet été. Mais finalement, l'ailier des Brooklyn Nets avait refusé d'entrer réellement dans les détails. Et il n'a toujours pas l'intention de le faire.

Devant les journalistes, l'ancien joueur de l'Oklahoma City Thunder a bien évidemment eu des relances à ce sujet. Et de son côté, KD a affiché sa volonté de tourner la page par rapport à cette histoire. Il souhaite désormais se concentrer sur le plus important : le basket.

"Peut-on passer à autre chose à un moment donné ? Je sais que c'est une histoire intéressante. Je sais que ça a pris la majeure partie de l'intersaison et que le drame vend. Et je comprends ça, mais je n'ai manqué aucun match, je n'ai manqué aucun entraînement, je suis toujours là. Alors j'espère que nous pourrons dépasser cela.

Il y a beaucoup de conneries inexacte. Mais je n'ai pas envie de revenir dessus pour le moment. Nous n'avons pas le temps pour ça. J'étais énervé. Et en tant que famille, ils ont compris que je l'étais, et ils étaient d'accord avec certaines choses.

Nous en avons donc parlé, et c'est au cours des derniers mois, vers la fin de cette période que nous en avons parlé. Nous avons exprimé toutes nos préoccupations sur la façon dont nous pouvons tous être meilleurs. Et ça s'est arrangé à partir de là, et je suis content d'être ici maintenant", a assuré Kevin Durant.