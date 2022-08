Patrick Beverley évoque les conséquences de l’affaire KD pour les joueurs

La vie NBA va pouvoir reprendre son cours. Non pas parce que la nouvelle saison approche mais parce que les rumeurs au sujet d’un transfert de Kevin Durant devrait baisser d’un ton depuis que les Brooklyn Nets ont annoncé qu’ils conserveraient finalement leur meilleur joueur.

Pendant des semaines, les franchises sont restées quasiment au point mort dans l’attente de voir si elles pouvaient ou non mettre la main sur le double champion NBA. Du coup, de nombreux pros se retrouvent aujourd’hui encore sans contrat et dans l’attente d’une reprise du marché. Une situation dénoncée par Patrick Beverley.

Yal can sit and don’t say nothing but that ain’t cool. It’s dudes with families out here who haven’t got a job because of this KD shit. And to be on and off ain’t cool. Blessing Gang🙏🏾🏀

— Patrick Beverley (@patbev21) August 23, 2022