Kevin Durant débarque dans un space Twitter pour rembarrer ses haters

Kevin Durant avouait récemment que c’est « la haine » qui le motive (en plus de sans doute plein d’autres sentiments et envies) et le pousse parfois à faire mieux. C’est peut-être aussi elle qui l’entraîne dans des discussions sans fins avec ses détracteurs sur les réseaux sociaux. Il est particulièrement actif sur Twitter, où il rate rarement une occasion de répondre à ses haters. Il a fait encore plus fort en débarquant carrément sur un space intitulé « KD n’est pas top-5 » pour venir y donner son avis.

KD really hopped into a Twitter Spaces called "Kevin Durant is not top 5" 😅 (via @LegendOfWinning) pic.twitter.com/9aw3mLW94O — Bleacher Report (@BleacherReport) June 24, 2023

« Je pense que votre manière de voir le jeu est merdique. Vous prenez en compte les succès en playoffs et les résultats collectifs en parlant des joueurs. Je pense que votre manière de consommer le basket est merdique. La question c’est, est-ce que ce joueur est fort ou non ? Il y a des choses qui sont aussi simples que ça : est-ce que ce joueur est fort non ? De toute façon, ces listes [des meilleurs joueurs] ne veulent rien dire alors pourquoi elles vous agacent tellement ? »

Mais du coup, pourquoi il « perd » aussi souvent son temps à répondre à ceux qui établissent ces mêmes listes ? Bon, ça, ça le regard. Kevin Durant fait ce qu’il veut de sa vie. On comprend qu’il aimerait que le succès collectif ne soit pas autant pris en compte au moment de comparer les carrières de deux individualités. Et il n’a pas tort d’un certain point de vue. On voit à quel point les différentes situations peuvent impacter les parcours et la perception des superstars. Mais d’un autre côté, avoir un impact, faire gagner, trouver comment rendre les autres meilleurs, ça se traduit aussi par les résultats d’équipe et il ne s’agit pas juste d’être un bon basketteur.