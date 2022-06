La hache de guerre est enterrée entre Draymond Green et Kevin Durant depuis l'année dernière. Ce n'est pas pour autant que les deux anciens coéquipiers ont la même vision des choses sur ce qui a conduit au départ de KD, ni sur la pertinence de celui-ci.

Invité de Colin Cowherd pour The Volume, Green n'a pas tiré sur l'ambulance des Nets, éliminés au 1er tour des playoffs par Boston cette saison après des mois de drama et de rebondissements. En revanche, il considère toujours qu'il n'aurait pas dû quitter les Warriors en 2019. Ou en tout cas par pour les raisons évoquées...

Ce n'est pas le fait qu'il veuille jouer avec Kyrie, qu'il pensait pouvoir gagner là-bas ou quoi que ce soit d'autre qui était une erreur. L'erreur était sur le plan de sa vie. Je me soucie de lui et je sais ce qui le rend heureux en tant que personne".

Dans ma vie, même si c'est extrêmement important, le basket n'est pas la chose la plus importante. Pour Kevin, jouer au basket arrive en première position et est devant tout le reste. Quand il était à Golden State, on lui permettait de ne penser qu'à jouer au basket.

Par contre, je ne peux pas me soucier du fait qu'il soit resté ou non dans notre équipe. Quand il a décidé de partir, je pensais que c'était une erreur, mais pas pour les raisons auxquelles tout le monde pense. Si je pense que c'était une erreur, c'est parce que je connais Kevin.

Pour autant, Draymond Green n'est pas encore prêt à déclarer le projet des Nets autour de Kevin Durant et Kyrie Irving comme un échec total.

"Rien ne prouve que les Nets ne vont pas gagner un titre. Ces choses-là ne se font pas en un an ou deux. Je ne regarde pas les Nets en me disant que c'est un fiasco, ce n'est pas gravé dans le marbre. Cela prend du temps. Regardez Boston. Tout le monde disait que Tatum et Brown n'arrivaient pas à jouer ensemble et ils y sont arrivés".