Les Hawks ont cru au père Noël en faisant cette offre pour Kevin Durant

Plusieurs insiders répètent depuis des semaines que les franchises NBA intéressées par Kevin Durant peinent à s’aligner sur la contrepartie gigantesque demandée par les Brooklyn Nets. En apprenant l’offre des Atlanta Hawks, on comprend pourquoi les dirigeants new-yorkais se montrent réticents.

Selon Shams Charania, l’équipe de Trae Young est venue à la charge avec trois atouts : John Collins, De’Andre Hunter et un seul tour de draft. Ça reste quand même très léger pour faire venir un joueur de calibre MVP qui figure dans le top-cinq de la ligue.

L’ironie, c’est que les Hawks ont cédé un package plus imposant – trois picks – pour faire venir Dejounte Murray plus tôt durant l’été. Alors, OK, le combo guard est plus jeune que KD mais il n’atteindra probablement jamais son niveau de jeu dans le futur.

C’est aussi parce qu’ils ont envoyé la sauce sur Murray que les Hawks n’ont pas pu offrir plus pour Kevin Durant. Et d’un côté, c’est logique qu’ils essayent. Hunter est un jeune joueur et Collins un basketteur solide. N’empêche qu’on est bien loin du All-Star et de la collection de choix de draft demandé par Brooklyn.

Les Boston Celtics ont au moins eu le mérite de proposer Jaylen Brown et Derrick White (plus de la compensation sous forme de picks), toujours selon Charania. Bref, on ne verra pas Durant à Atlanta.