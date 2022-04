Steve Nash : La fatigue pour nuancer les perfs de Kevin Durant et Kyrie Irving

Steve Nash admet que ses deux superstars, Kevin Durant et Kyrie Irving, arrivent en bout de course physiquement.

Le fiasco est retentissant. Candidats - voire même grands favoris - au titre, les Brooklyn Nets sont tout proches d'une sortie de route catastrophique dès le premier tour des playoffs. Passés par le play-in pour se qualifier, ce qui en disait déjà long sur les performances des New-yorkais ces derniers mois, ils sont menés 0-3 par des Boston Celtics de plus en plus forts. Les matches sont de moins en moins serrés. Peut-être parce que Kevin Durant et Kyrie Irving, les deux super talents de BK, sont de moins en moins tranchants.

"Ils sont forcément fatigués. Kyrie jeûne chaque jour et Kevin doit jouer plus de 40 minutes après avoir été absent six à sept semaines", avoue Steve Nash, le coach.

Difficile de lui donner tort. Même si la défense des Celtics est impressionnante, il est évident que Kevin Durant n'est pas dans sa meilleure condition physique. Il sort d'une longue saison, après les JO, tout en ayant connu des pépins physiques. Mais ça ne pourra pas suffire comme excuse. Il est temps aussi de mettre les superstars devant leurs responsabilités. En tout cas, KD et Kyrie, assument eux être les premiers en cause sur cet échec.

