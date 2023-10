Kevin Durant veut absolument jouer les JO 2024 avec Team USA

On le sait, la Team USA va débarquer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 avec une véritable armada. Après l'échec connu à la Coupe du monde cet été, plusieurs stars ont la volonté de disputer cette compétition. On pense notamment à LeBron James et Kevin Durant.

A l'occasion d'un entretien accordé à Yahoo Sports, l'ailier des Phoenix Suns l'a d'ailleurs confirmé. A 35 ans, l'ex-joueur de l'Oklahoma City Thunder souhaite disputer cette compétition. Si la sélection américaine veut bien évidemment de lui...

"Je suis engagé à 100%. Après, il faut voir avec celui qui prend les décisions. Ils constituent l'équipe et prennent les décisions. Mais oui, je me montre déterminé à jouer cet été. S'ils m'acceptent dans l'équipe.

Je doute qu'ils me refusent, je suis dans le système depuis trop longtemps. J'ai l'impression d'avoir des droits, puisque je suis là depuis aussi longtemps", s'est ainsi marré Kevin Durant.

Effectivement, on imagine mal Team USA faire l'impasse sur une superstar comme KD. Avec James et Stephen Curry, il devrait être l'un des grands leaders de cette équipe. Déjà sacré à trois reprises aux JO, Kevin Durant compte bien terminer en beauté avec les Etats-Unis à Paris.

Stephen Curry et Kevin Durant ont bien parlé d’éventuelles retrouvailles