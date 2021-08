La révélation de Kemba Walker au sujet de Kevin Durant et les Knicks

C’est futile et on n’aura jamais le fin mot de l’histoire mais on sent une vraie volonté d’éclaircir le flou autour des intentions de Kevin Durant lors de la Free Agency 2019. Il a été annoncé aux New York Knicks pendant des mois. Pour finalement s’engager avec les voisins et rivaux, les Brooklyn Nets. Un coup de massue pour la franchise mythique de la grosse pomme. Deux ans après, Kemba Walker insiste sur le fait qu’il devait former un duo avec KD au Madison Square Garden.

« C’était tout près de se faire », notait le nouveau meneur des Knicks lors de l’officialisation de sa signature à New York.

Pourquoi ce sujet revient encore sur le tapis des mois et des mois après ? Parce que Kevin Durant, dont le meilleur ami et principal associé travaillait avec les Knicks, a renié en bloc cet intérêt pour la franchise dirigé par James Dolan. Il assure que seuls les Nets étaient dans la discussion, contrairement à leurs glorieux voisins qu’il qualifiait comme une équipe « pas attractive. »

Le double-champion NBA est a priori mieux placé que quiconque pour savoir la vérité. Mais il a aussi la manie de se contredire donc bon… en tout cas, il a toujours été rapporté qu’il devait s’associer avec Kyrie Irving et non avec Kemba Walker. Et au final, c’est ce qu’il a fait en signant aux Nets.

Kevin Durant explique pourquoi il ne voulait pas aller aux Knicks