Kevin Durant révèle pourquoi la saison des Nets est partie en vrille

Quelle déception. Le constat est peut-être moins alarmant aux Brooklyn Nets qu’aux Los Angeles Lakers, parce que la franchise new-yorkaise est encore perçue comme un potentiel poil à gratter à l’Est ne serait-ce que par la simple présence de Kevin Durant, mais cette saison ressemble tout de même à un échec pour les joueurs de Steve Nash.

Ils n’ont pas su s’imposer comme l’un des meilleures équipes de la ligue et occupent aujourd’hui la dixième place de leur Conférence. Non seulement ils devront passer par le play-in pour aller en playoffs mais en plus ils devront sans doute gagner deux matches à élimination directe. Avant de, le cas échéant, défier le Miami Heat, premier.

C’est loin des ambitions du début de saison, quand la formation faisait fière allure avec KD mais aussi James Harden et Kyrie Irving. Un trio censé mettre la ligue à ses pieds. Alors comment tout est parti en vrille ? Durant a sa petite idée. En tout cas, il sait surtout à quel moment les Nets ont commencé à sombrer.

« Pour être honnête, j’ai le sentiment que notre saison a déraillé à cause de ma blessure. Je ne dis pas que nous ne sommes pas une bonne équipe mais nous n’avons pas vraiment eu de continuité. J’aime bien ce que je vois quand nous sommes tous ensemble sur le terrain. »

Kevin Durant s’est fait mal au genou en janvier dernier. Une blessure qui l’a écartée des terrains pendant 22 matches. Les Nets affichaient un bilan de 27 victoires et 15 défaites et trustaient les premières places du championnat à l’époque. Ils ont ensuite enchaîné 11 défaites de suite et ils ont perdu 17 des 22 rencontres disputées sans leur superstar. De quoi valider la théorie du double champion NBA.

Ben Simmons ne rejouera pas avant les playoffs… et donc probablement pas du tout

Surtout que James Harden a quitté le navire en son absence, direction les Philadelphia Sixers. Ben Simmons est arrivé dans l’échange mais il n’a toujours pas repris la compétition et il ne jouera probablement pas cette saison.

Durant voit sans doute juste mais c’est aussi une manière, en évoquant sa blessure, de ne pas responsabiliser Kyrie Irving, qui a manqué une partie de la saison parce que les règles new-yorkaises ne lui permettaient pas de jouer les matches à domicile sans être vacciné. Sa justification écarte aussi des discussions l’échec de leur association avec Harden, avec qui ils n’ont finalement pas su créer une alchimie sur le long terme. Ni même le moyen terme d’ailleurs.