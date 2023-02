Kevin Durant, porte totalement fermée par les Nets !

Avec le nouveau feuilleton Kyrie Irving, finalement envoyé aux Dallas Mavericks, tous les regards se sont tournés vers Kevin Durant. On le sait, l'été dernier, l'ailier avait également demandé son départ des Brooklyn Nets, avant de revenir sur sa décision.

Et à quelques jours de la deadline des trades, on se demandait si ce nouvel épisode allait réveiller en lui certaines envies... Selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les Nets ont géré cette situation en maintenant un contact constant avec KD.

L'objectif ? Eviter le moindre malentendu et insister sur la volonté de conserver un projet compétitif. Il ne s'agit pas d'un hasard si Brooklyn a opté pour le package des Mavs, le plus "win now". Un message reçu et compris par Durant ? Le mystère plane toujours...

Mais dans tous les cas, les Nets ont totalement fermé la porte à son départ. En effet, plusieurs écuries ont tenté de lancer des négociations à l'approche de la deadline, mais la direction de Brooklyn a fermement repoussé une telle possibilité.

Le discours reste clair : l'ex-joueur de l'Oklahoma City Thunder ne bougera pas. Comme l'été dernier, la franchise a la main sur ce dossier en raison du contrat jusqu'en 2026 de Kevin Durant. Mais on n'est jamais à l'abri d'un nouveau rebondissement...

Phoenix à l’attaque pour Kevin Durant ?