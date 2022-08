Kevin Durant prêt à boycotter le training camp des Nets ?

En dehors de quelques réponses à des internautes sur les réseaux, Kevin Durant est silencieux depuis l'annonce de sa demande de trade. Aucune proposition ne satisfaisant pour le moment les Nets - spoiler : aucune ne les satisfera jamais - on commençait à se dire que KD allait gentiment débuter la saison avec Brooklyn, en attendant que quelque chose se matérialise éventuellement. Tout Kevin Durant qu'il est, le double MVP des Finales ne semble pas être du genre à faire une esclandre aussi flagrante que Ben Simmons à Philadelphie ou même que James Harden à Houston. A moins que...

D'après Brian Windhorst d'ESPN, il n'est pas si clair que ça que Durant se présente au training camp pour la reprise.

"Les Nets ont remporté ce round, après le meeting avec KD. S'il ne se présente pas au camp, le feu va démarrer. Il va y avoir des négociations pour le prochain CBA, il va peut-être perdre de l'argent, ça deviendrait une histoire médiatique nationale... Ce n'est pas encore en train de bouillir, mais on n'en est pas loin. Si vous m'aviez demandé il y a une semaine si je pensais que Kevin Durant allait zapper le training camp des Nets, je vous aurais dit non. Aujourd'hui, je peux l'envisager. C'est ce vers quoi on se dirige", a expliqué Windhorst lors d'une discussion avec Marc J. Spears.

Jusqu'ici, Kevin Durant n'avait jamais vraiment fait parler de lui pour un quelconque manque de professionnalisme. Si une star de son envergure venait à choisir le chemin du boycott pour obtenir ce qu'il souhaite, cela aggraverait une situation de plus en plus tendue entre les propriétaires et les joueurs, alors que l'on parle déjà d'un éventuel lockout à la fin de la saison.

A week ago, if you had asked me, 'will Kevin Durant hold out of training camp if he's not traded?' I would have been like, 'I can't see it.' Now I can see it. That is what we're headed towards."

