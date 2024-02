Kevin Durant se livre, un duo Jokic-Doncic pour fantasmer

Pas de match mais des news dans le CQFR de ce mardi 20 février 2024 : Antoine Pimmel et Shaï Mamou se posent sur le changement de coach aux Nets, la prolongation de Mike Conley à Minnesota, le fantasme d'un duo Luka Doncic-Nikola Jokic et les déclarations de Kevin Durant, la superstar la plus complexe et mystérieuse de notre époque.

