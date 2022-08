Kevin Durant se paye un ancien NBAer après une fake news sur Kyrie

Kevin Durant n'accorde toujours pas d'interview pour expliquer son intersaison pour le moins mouvementée. En revanche, il continue de répondre à tout le monde ou presque sur Twitter, dès qu'un sujet l'intéresse ou qu'il ressent le besoin de fermer des bouches. Surtout lorsque son ami Kyrie Irving est attaqué.

Ce week-end, c'est celle d'Olden Polynice, l'ancien intérieur NBA notamment passé par Seattle ou Sacramento, que KD a ciblé. Polynice a commis l'erreur d'être un peu trop âgé (57 ans) pour maîtriser les réseaux sociaux et discerner les fake news ou parodies des vraies informations.

Le désormais célèbre compte parodique Ballsack a ainsi tweeté que la relation entre Kyrie Irving et Steve Nash était "impossible à réparer" depuis que Kyrie avait demandé à voir les trophées de MVP de Kobe lors d'un repas chez Nash.

Même si les tweets de Ballsack Sports peuvent parfois sembler réalistes, Polynice n'a pas été vérifier l'information et s'est précipité dessus au point de la relayer dans le "Odd Couple Podcast" auquel il participait.

Kevin Durant n'a pas manqué l'occasion de reprendre l'Haïtien en postant une vidéo de son visage souriant avec la mention :

Ce à quoi Polynice, pas encore conscient qu'il s'était fait avoir, a répondu :

Pas trop en quête de copinage, KD a alors posté :

Ouch.

There was no truth in what u said. U have no impact on anything Olden. Enjoy retirement lol https://t.co/XLreomiv12

— Kevin Durant (@KDTrey5) August 29, 2022