Kevin Love, les Raptors : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

Kevin Love (Cleveland Cavaliers)

C’est un grand jour pour le basket. Bon, non, quand même pas, mais ça fait plaisir de retrouver Kevin Love parmi nous. L’ancien All-Star est à nouveau un baller. Après des blessures à répétition et des phases de dépression – il n’avait clairement plus envie de jouer pour les Cavaliers – le voilà à nouveau en forme et impliqué au sein d’un groupe talentueux, surprenant et intéressant.

Avec désormais un rôle différent pour l’intérieur. Il sort du banc et essaye d’apporter son grain de sel à une équipe de Cleveland en plein boom. Il était même le facteur X lors de la victoire contre Miami lundi soir (105-94). Love a inscrit 23 points en 24 minutes. En marquant tous ses paniers en deuxième période. 6 sur 10 aux tirs, 5 sur 8 derrière l’arc. 9 rebonds en prime.

23 points on 6-8 shooting in the 2nd half for @kevinlove ignites the @cavs! pic.twitter.com/CpjC4zkNj6 — NBA (@NBA) December 14, 2021

C’est toujours le même joueur en revanche. Capable d’étirer les lignes et de prendre des rebonds en pagaille. Il peut vraiment faire du bien aux Cavaliers dans le deuxième cinq. Il tourne même à plus de 15 points et 7 rebonds à 51% derrière l’arc sur les 5 derniers matches. Une montée en puissance qui se confirme et qui donne le sourire.

Kevon Looney (Golden State Warriors)

Personne ne parle jamais de lui mais Kevon Looney fait ses matches avec les Warriors. Toujours présent, toujours dans l’ombre et toujours solide. Le public d’Indianapolis n’avait d’yeux que pour Stephen Curry mais c’est pourtant l’intérieur qui a donné la victoire à Golden State. En prenant un rebond offensif très précieux sur un nouveau tir à trois-points raté par sa superstar.

Looney a compilé 14 points, 8 rebonds et 3 passes. Une performance notable avant de retourner dans l’anonymat. Son boulot consiste essentiellement à défendre, poser des écrans, ramasser des rebonds et les miettes. Mais il le fait sans broncher. Et il le fait bien. James Wiseman, deuxième choix de la draft 2020 plus talentueux que lui, s’apprête à revenir. Mais il faudra qu’il s’accroche pour aller chercher les minutes de Looney.

Tyrese Haliburton (Sacramento Kings)

Figure représentative des espoirs des Kings la saison dernière, pour ses débuts en NBA, Tyrese Haliburton est désormais le symbole de la frustration qui s’émane une nouvelle fois de la franchise. L’explosion du sophomore n’a pas encore lieu. Au contraire, il semble même moins tranchant que l’an passé.

Exemple parfait la nuit dernière. 3 points et 4 passes en 22 minutes. Ce n’est même pas qu’il a été maladroit. C’est qu’il n’a quasiment pas tiré. Seulement 2 tentatives ! 10 joueurs de Sacramento ont tiré plus que lui ! Dommage pour un arrière qui converti 41% de ses trois-points par exemple.

En retrait, Haliburton est passé de 13 à 11,7 points alors que l’on pouvait l’imaginer se rapprocher doucement des 17 pions de moyenne. De s’affirmer logiquement comme la deuxième star derrière De’Aaron Fox. Apparemment, ça ne sera pas pour cette saison.

Les Toronto Raptors

Il n’y a pas de stars à Toronto mais il y a des trouvailles chaque année, des bons joueurs de basket et un super système offensif mis en place par Nick Nurse. Avec du collectif. Illustration lors de la victoire contre Sacramento avec 9 joueurs auteur de 10 points ou plus. 17 pour Chris Boucher. 16 pour Pascal Siakam et Scottie Barnes. 14 pour Malachi Flynn. 12 pour Fred VanVleet et Yuri Watanabe. 11 pour Svi Mykhailiuk. 10 pour Justin Champagnie et Gary Trent Jr. Chapeau.

Marcus Morris (Los Angeles Clippers)

En l’absence de Paul George (et de Nicolas Batum), c’est pratique de pouvoir compter sur Marcus Morris. L’ailier de Los Angeles a été très précieux lors du coup d’accélérateur passé par les Clippers pour se détacher des Suns lundi soir. 24 points à 10 sur 16 aux tirs. Avec 11 rebonds en prime. Tout l’inverse du match contre Orlando, la veille, quand il avait fini avec 1 sur 9.