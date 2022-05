Encore un espoir de retour contre Boston pour Khris Middleton ?

Khris Middleton sera peut-être remis à temps si jamais la série entre les Milwaukee Bucks et les Boston Celtics s'éternise.

Les Milwaukee Bucks ont réussi à aller gagner un match sur deux sur le parquet des Boston Celtics. Mais l'absence de Khris Middleton s'est déjà faite ressentir lors des deux premières rencontres de la série. Malheureusement pour la franchise du Wisconsin, il sera aussi indisponible lors des Game 3 et 4. Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday et les autres joueurs de l'équipe vont devoir hausser leur niveau pour compenser les 20 points de moyenne de l'arrière All-Star, ainsi que sa défense et son playmaking.

Mais les médecins des Bucks ont confié dans un communiqué que le vétéran continuait de faire des progrès intéressants après son entorse du genou au cours du premier tour. Mike Budenholzer n'a pas fermé la porte à un retour de Khris Middleton au cours de la série par exemple. Il faudrait pour ça que Milwaukee continue d'accrocher Boston. Pour éventuellement le récupérer au Game 6 ou 7 par exemple.