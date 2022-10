Khris Middleton n’est pas prêt, Giannis va devoir envoyer du lourd

Les Milwaukee Bucks ne seront pas au complet pour le début de la saison et Giannis Antetokounmpo va encore devoir charbonner. Khris Middleton va manquer les premières semaines de compétition, comme l'annonce Shams Charania de The Athletic.

Déjà absent en fin de saison dernière - sans quoi Milwaukee aurait eu de plus grandes chances de réaliser le back to back - l'ailier All-Star n'est toujours pas rétabli de sa blessure au poignet. Middleton va observer une période de repos, avec un retour espéré avant la fin de l'année civile.

L'ancien joueur des Pistons avait prévenu, lors du media day, qu'il ne serait sans doute pas prêt pour le premier match de la saison. L'absence est encore plus longue que prévue, mais c'est sans doute ce qu'il y a de plus sage au vu de son importance pour les Bucks. La cote de Giannis Antetokounmpo pour le titre de MVP va peut-être du coup être un peu plus intéressante à jouer...

Milwaukee Bucks All-Star Khris Middleton is expected to miss the first few weeks of the regular season as he rehabs from offseason wrist surgery, sources tell @TheAthletic @Stadium. Middleton said at Media Day that he did not expect to play in the season opener this week.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 17, 2022