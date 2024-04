Kidd compare encore Doncic à Picasso après son panier dingue

Jason Kidd, tout membre du Hall of Fame qu'il est, sait qu'il coache au quotidien un extraterrestre en la personne de Luka Doncic. Après la nouvelle performance haut de gamme du Slovène face à Houston dimanche, Kidd a comparé une fois de plus sa star à un célèbre peintre et reconnu que plus rien ne le surprenait en matière de tirs compliqués, comme ce tir underhand improbable face aux Rockets.

"Depuis trois ans qu'on a la chance d'être avec Luka, on l'a vu mettre des paniers avec le pied, en rentrer du milieu du terrain ou de toute la longueur du terrain en étant assis. Donc quand on le voit mettre un panier comme ça, on se dit "C'est juste Luka, ça".

Il a toujours eu la capacité de mettre des tirs extrêmement difficiles. C'est comme Picasso, si tu lui donnes un pinceau, tu sais qu'il va faire quelque chose de spécial avec et c'est que Luka a fait avec ce tir."

Le panier en question :