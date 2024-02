Kieonna Christmas réussit un… quintuple-double !

On peut dire ce que l'on veut sur le niveau de compétition et d'opposition, mais il faut se lever de bonne heure pour réussir un quintuple-double dans un match de basket. La lycéenne Kieonna Christmas, en dernière année à la prep school de Fonda-Fultonville dans le New Jersey, a réussi cet exploit en décembre dernier. Ce n'est que cette semaine que sa performance exceptionnelle a été relayée par les médias locaux, qui commencent à s'intéresser à son cas.

Christmas, qui joue poste 4 ou 5 dans son équipe, a compilé 11 points, 20 rebonds, 11 passes, 10 interceptions et 10 contres. D'après Max Preps, c'est la 13e fois dans l'histoire du basket de high school qu'un ou une athlète accomplit cet exploit herculéen évidemment jamais vu chez les professionnels. La légende dit néanmoins qu'en mars 1968, Wilt Chamberlain en aurait réussi un en NBA, mais les statistiques officielles ne recensaient pas les contres et les interceptions...

Réaliser ne serait-ce qu'un quadruple-double est miraculeux. En NBA, le dernier remonte à février 1994 et il est l'oeuvre de David Robinson, l'Amiral des San Antonio Spurs et membre de la Dream Team, avec 34 points, 10 rebonds, 10 passes et 10 contres. Avant lui, Hakeem Olajuwon, en 1990, Alvin Robertson en 1986 et Nate Thurmond, en 1974, avaient réussi le même exploit. On notera que Robertson est le seul à ne pas avoir eu besoin des contres pour réussir son quadruple-double et qu'il l'a fait avec les interceptions.

Le quintuple-double en NBA : mythe ou réalité ?