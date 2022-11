Quand le Cade n’est pas là, Killian Hayes danse

Killian Hayes a été titularisé pour la première fois de la saison la nuit dernière. Et il en a profité pour prendre sa chance 14 fois, un record sur ces trois premières semaines de compétition. Les Detroit Pistons se sont tout de même inclinés contre les Boston Celtics (108-117) en faisant preuve d’une belle résistance.

Le Français a aussi été aligné pendant 35 minutes – son deuxième match consécutif avec plus d’une demi-heure de temps de jeu – en profitant de l’absence de Cade Cunningham. Les malheurs de la star des Pistons, blessée au tibia, profite à l’ancien joueur de Cholet. En effet, Cunningham devrait manquer au moins les quatre prochains matches.

Ce qui signifie encore d’autres opportunités pour Killian Hayes. Le jeune homme a très mal débuté la saison mais il monte en puissance depuis trois matches. Il fait preuve de plus d’agressivité balle en main et ça se retranscrit dans les stats. Il vient par exemple d’enchaîner trois sorties de suite à 16, 11 et 15 points. Avec même 7 passes décisives lors des deux dernières rencontres.

De quoi l’aider à se mettre dans le rythme, à gagner en confiance et à prouver à son coach qu’il mérite des minutes. Septième choix de la draft 2020, Hayes n’a pas eu de chance puisque la franchise du Michigan a ensuite sélectionné Cade Cunningham en première position en 2021 puis Jaden Ivey en cinquième en 2022. Deux joueurs qui évoluent sensiblement sur les mêmes postes. Mais il peut encore faire son trou en NBA et il a désormais une nouvelle occasion de le montrer.