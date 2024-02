Les Spurs favoris pour récupérer Killian Hayes ?

Killian Hayes a peut-être définitivement manqué le coche aux Detroit Pistons. Le jeune joueur français reste sur deux DNP. La franchise envisageait déjà de le transférer avant que Monty Williams s'y oppose mais le meneur semble avoir perdu la confiance du coach. Du coup, son trade pourrait intervenir dans les prochains jours. Les bookmakers voient les San Antonio Spurs comme les favoris pour le récupérer.

The San Antonio Spurs are the favorites to land Killian Hayes, per @BovadaOfficial

San Antonio Spurs: +200

Toronto Raptors: +300

Dallas Mavericks: +750

Utah Jazz: +750

Chicago Bulls: +750

Ratiopharm Ulm: +950

Cholet: +950

Monaco: +1200

Lyon-Villeurbanne: +1400

Paris: +1400… pic.twitter.com/uxiRqZJ6m9

