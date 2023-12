Klay Thompson a retrouvé la lumière depuis la suspension de Draymond Green

Klay Thompson enchaine les belles performances et tout a changé pour les Warriors depuis cinq matches.

La suspension de Draymond Green a fait planer une certaine inquiétude sur la situation des Golden State Warriors. Comme par enchantement, tout ou presque s'est remis en ordre et les Californiens viennent d'enchainer cinq victoires de suite, la dernière en date contre les Portland Trail Blazers. Un homme symbolise ce renouveau : Klay Thompson. A la peine en début de saison, l'arrière All-Star est dans une forme olympique et est redevenu cette deuxième option parfaite au scoring en complément de Stephen Curry.

Sur les cinq matches en question (contre Brooklyn, Portland deux fois, Washington et Boston) et en incluant celui qui a précédé (une défaite face aux Clippers), Klay tourne à 26 points de moyenne à 53% d'adresse globale, 50% à 3 points (33/66) et 100% sur la ligne.

Pour autant, si c'est ce regain de forme en attaque qui marque les esprits, Klay Thompson ne veut pas être considéré comme un shooteur exclusif, comme le laissait par exemple entendre Gilbert Arenas récemment.

"Le meilleur aspect de mon jeu, ça a généralement été ma capacité à scorer. Cela dit, je ne suis pas juste un shooteur. C'est drôle d'entendre les gens dire ça... On est sur une belle petite série et ce sera sympa de pouvoir se mesurer aux champions en titre à Noël".

Pour Steve Kerr, qui a répété qu'il faisait confiance à Klay Thompson et n'avait jamais envisagé de le bencher, c'est avant tout une meilleure sélection de tirs de l'équipe en général qui a permis à son arrière de retrouver la splendeur offensive qu'on lui connaît.

La suspension de Draymond Green n'est évidemment pas directement responsable de la forme de Klay Thompson, mais elle a poussé les Warriors à se recentrer et leurs cadres à monter au créneau. Les Splash Brothers, en particulier, combinent à nouveau à merveille ensemble et sont en train de ramener Golden State à deux victoires de la 6e place, et donc d'une qualification directe pour les playoffs.

Ja, Herro, les Rockets... Ce à quoi il fallait répondre