Klay Thompson, le symbole d’une équipe championne qui va mieux

Klay Thompson avait peut-être juste besoin d’un déclic. Frustré par ses performances, agacé par le regard des autres, il déjouait sur ce début de saison. Jusqu’à ce que Draymond Green le prenne à part et lui rappelle qu’il devait faire confiance à son équipe. Depuis, tout est en train de changer pour l’arrière All-Star et les Golden State Warriors.

Alors qu’il tournait à 33% de réussite aux tirs à trois-points il y a quelques jours, le voilà revenu à la barre des 40%. Il est monté de 7 points en seulement 5 matches, en l’occurrence les 5 matches qui ont suivis sa discussion avec son coéquipier.

Comment Klay Thompson a relancé sa saison… et celle des Warriors

Klay Thompson est en mode gâchette depuis. Il a converti 5 de ses 8 tentatives derrière l’arc dimanche soir. Il avait déjà claqué un gros 10 sur 13 lors d’un carton contre les Houston Rockets il y a une semaine. Sur ses 5 dernières sorties, il pointe à 24 unités, 53% aux tirs et 56% à trois-points avec plus de 10 tirs tentés de loin en moyenne chaque soir ! Il semble aussi bien plus fluide dans ses mouvements sur le terrain. La confiance est là et le corps suit.

Les Warriors ont gagné les 5 matches en question. La franchise a perdu un seul match entre temps, celui que Thompson n’a pas joué. Les Californiens ont commencé avec 7 défaites en 10 rencontres et ils affichent un bilan de 8-3 depuis. Les voilà revenus à la neuvième place de la Conférence Ouest et au-dessus des 50% de victoires (11-10). Ils sont même à deux petits succès du podium.