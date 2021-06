Draymond Green raconte une anecdote drôle au sujet de Klay Thompson

Klay Thompson nous a manqué cette saison. L’arrière All-Star est vraiment un joueur à part dans cette ligue, de par sa personnalité. Et les Golden State Warriors, qui ont la chance de le côtoyer au quotidien, ont souvent des anecdotes cocasses à son sujet. Draymond Green en a raconté une bonne dernièrement.

« Il s’est mangé un mur quand nous étions à l’hôtel à Miami. Il s’est explosé l’œil au point de devoir se faire recoudre. Mais quand on lui a demandé ce qui s’était passé, il a menti et il a essayé de nous faire croire qu’il s’était battu dans une boite de nuit. Il a dit à son pote de nous mentir et de faire croire qu’il s’était battu », raconte Green.

En fait, Klay Thompson fait l’inverse des gens normaux. D’habitude, les gars essayent de cacher quand ils ont fait une connerie et ils seront plutôt du genre à prétexter qu’ils ont cogné un mur alors qu’ils se sont embrouillés dans un club. Mais pas lui. Sinon, on en a trouvé une autre, encore plus drôle, postée par un utilisateur Reddit mais dont nous n’avons pas encore retrouvé la source original. On vous la donne quand même.

« Klay venait d’avoir une sale soirée aux tirs et le GM Bob Myers s’est assis à côté de lui dans l’avion pour s’assurer que tout allait bien. Klay jure que oui, que ce n’est rien. Ils se posent à Toronto, Klay demande à quelle heure est le match. Bob lui dit que c’est à 19 heures. Et là Klay répond ‘OK, cool et on joue contre qui ?’ »

Inégalable.

