Un faux sosie de Klay Thompson banni de la salle des Warriors

Les Golden State Warriors ont décroché une victoire crucial en s'imposant contre les Boston Celtics la nuit dernière. Mais ils ont aussi perdu une bataille en bannissant du Chase Center l'un des chouchous du public. Pas Klay Thompson mais son faux sosie, le Youtubeur Big Daws TV. Ce dernier est devenu au fil du temps la coqueluche des supporters des Dubs. Sauf qu'ils ne sont pas près de le revoir à la salle.

Banned bc I walked pass 5 layers of security guards (who willingly let me through security without asking for ID) & shot around on the court for 10 minutes. I also spent 10K on tickets which they are not refunding. Why should I be banned because their security is incompetent?

— Daws (@BigDawsTv) June 13, 2022