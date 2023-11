Après un début de saison convenable, Klay Thompson a du mal à lancer la machine. Sur le plan statistique, l'arrière des Golden State Warriors affiche tout simplement les pires moyennes de sa carrière : 13,8 points à 40,1% aux tirs dont 32,9% à longue distance.

Des difficultés accentuées par les récentes absences de Stephen Curry et de Draymond Green. Car sans eux, les défenses se concentrent logiquement un peu plus sur Thompson. Et face à l'Oklahoma City Thunder (128-109), il a ainsi vécu un calvaire : 5 points à 1/10 aux tirs.

Pour autant, Thompson conserve le soutien total de son entraîneur Steve Kerr.

"Il doit simplement se montrer patient. C'est dur. Sur ce match, ils ont bien défendu sur lui, il a eu des possessions compliquées avec Dort sur lui. Nous n'avons pas été en mesure de créer le moindre espace pour lui.

Il a tenté de créer son propre tir, du coup ses tentatives étaient difficiles. Puis par frustration je suppose, il a tenté de se mettre en action. Mais nous devons lui permettre d'avoir des tirs plus simples", a résumé Steve Kerr.

Pour les Warriors, le niveau de Klay Thompson représente l'une des clés de la saison. Sans lui, Golden State peut difficile nourrir de grandes ambitions...

Klay Thompson refuse d’être perturbé par une prolongation