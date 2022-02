Pascal Siakam, Klay Thompson : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

Pascal Siakam (Toronto Raptors)

Les supporters des Cavaliers peuvent se plaindre, sans doute à juste titre, que Jarrett Allen n’ait pas été retenu parmi les sept remplaçants pour le prochain All-Star Game. Mais ceux des Raptors auront aussi leur mot à dire concernant Pascal Siakam. Parce qu’après deux saisons délicates, le Camerounais revient à son meilleur niveau. Celui d’un All-Star justement.

S’il n’a pas été sélectionné lui non plus, l’ailier-fort couteau-suisse de Toronto joue comme tel. Encore 24 points (à 10 sur 16 aux tirs), 11 rebonds et 8 passes à son compteur la nuit dernière. Pour une sixième victoire consécutive de la franchise canadienne, revenue à la sixième place de la Conférence Est.

Siakam est le moteur de cette équipe. Il fait un peu de tout, du scoring à la création en passant par la défense et les rebonds, tout en se montrant efficace. Sa montée en puissance peut se chiffrer : sur les 15 derniers matches, il compile presque 23 points, plus de 9 rebonds et 6 passes de moyenne à 48% aux tirs et 39% derrière l’arc.

Klay Thompson (Golden State Warriors)

Silence, ça monte en puissance. Klay Thompson prend de plus en plus ses marques sur le terrain. Et son tir continue de faire des ravages, même après plus de deux ans d’absence. Bon, ça, c’était prévisible. Le Thunder en a fait les frais hier. Les 21 points du Splash Bro ont mené les Warriors à une neuvième victoire consécutive.

C’était d’autant plus plaisant de retrouver un Klay décisif dans les moments chauds. L’arrière All-Star a planté deux paniers primés cruciaux dans les deux dernières minutes pour assurer le succès des siens alors qu’Oklahoma City revenait au score. Il passe de plus en plus de temps sur le parquet (29 minutes hier), retrouve sur rythme et en plus Golden State enchaîne les victoires malgré l’absence de Draymond Green… ça va faire mal en mai. Peut-être même en juin.

RJ Barrett (New York Knicks)

Les Knicks sont mauvais et RJ Barrett mérite mieux. Il mérite notamment que sa franchise lui donne les pleins pouvoirs, peut-être en le libérant de certains vétérans. En attendant un lifting inévitable au sein de l’effectif, le jeune canadien a déjà pris en main la tête de l’équipe. C’est lui la première option depuis plusieurs matches. 23 points, 7 rebonds et 6 passes lundi, même si son 8 sur 25 aux tirs fait tâche. Ça fait partie de l’apprentissage.

N’empêche que le troisième choix de la draft 2019 est de plus en plus régulier. Il a bouclé le mois de janvier avec 21,8 points (43% aux tirs, 40% à trois-points) avec plus de 6 rebonds sur 15 rencontres. Il a attaqué février avec déjà 27 points de moyenne.

Gabe Vincent (Miami Heat)

Les 16 points et 8 passes de Gabe Vincent lundi soir sont l’illustration parfaite de la capacité du Heat à développer des joueurs saison après saison. Miami peut déjà compter sur Jimmy Butler, Bam Adebayo ou Kyle Lowry. Sans oublier Tyler Herro et des vétérans valeureux comme PJ Tucker ou Dwyane Dedmon.

Mais malgré ça, Erik Spoelstra et ses assistants trouvent encore un moyen d’approfondir leur rotation en tirant le meilleur profit de joueurs souvent laissés pour compte par les autres franchises. Vincent a brillé hier. Caleb Martin a ajouté 15 points. Parfois c’est l’obscure Omer Yurtseven qui cartonne. La magie du Heat.

JaVale McGee (Phoenix Suns)

C’est sympa pour un pivot de jouer aux Suns. Surtout avec un meneur comme Chris Paul pour distribuer la balle. JaVale McGee continue de s’éclater dans l’Arizona en alignant des statistiques assez dingues sur un si petit temps de jeu. 23 minutes, 16 points, 8 rebonds. Et une nouvelle victoire pour Phoenix. L’intérieur multiple champion NBA est l’un des hommes clés du banc des Suns. Et il le rappelle à chaque fois qu’il en a l’occasion.