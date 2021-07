Êtes-vous capable de battre Klay Thompson s’il ne tire que de la main gauche ?

Klay Thompson commence à trouver le temps long et se sent prêt à défier quiconque acceptera le challenge. Même de la main gauche...

Klay Thompson est en convalescence et occuper ses journées de manière constructive n'est pas toujours facile. L'arrière des Golden State Warriors passe le plus clair de son temps à faire des lives Instagram depuis son bateau, parfois avec des coéquipiers, ou à jouer à NBA2K en ligne.

La vraie compétition manque au plus jeune des Splash Brothers, qui devrait être prêt pour la reprise de la saison prochaine. Il a du coup décidé de mettre au défi quiconque se sentira capable de le battre dans un concours de shoot. Petit handicap : il devra uniquement shooter main gauche. Gros bonus : Klay Thompson est prêt à parier de l'argent, plutôt que de perdre ses deniers comme cela lui arrive visiblement bien trop souvent lorsqu'il répond aux challenges sur console.

Klay Thompson annonce déjà la couleur pour la saison prochaine

"J'en ai marre de perdre du fric sur NBA2K. Si quelqu'un a envie de shooter contre de l'argent, il sait où me trouver. Je prends toutes les sortes de paris. Je peux même vous affronter de la main gauche".

You challenging Klay to a shooting contest if he shoots with his left? 😂 [via @KlayThompson] pic.twitter.com/UFdA9QSLtL — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) July 6, 2021

Klay Thompson a manqué toute la saison 2019-2020 à cause d'une rupture des ligaments croisés du genou, puis la saison 2020-2021 en raison d'une rupture du tendon d'Achille pendant le training camp des Warriors. On espère vraiment que ce comeback sera le bon et que Golden State n'aura plus à se passer de ce joueur fondamental et indispensable au paysage NBA dans son ensemble.

