Klay Thompson veut se la jouer « Michael Jordan » et plaide allégeance à Steve Kerr

Les Golden State Warriors sont allés chercher un nouveau titre, trois ans après leur dernier passage en finales NBA. Une quatrième bague en huit ans pour Steve Kerr et ses cadres Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green (et Andre Iguodala !) La franchise se mêle aux autres grandes dynasties de l’Histoire comme les Chicago Bulls, les Los Angeles Lakers, les Boston Celtics ou encore les San Antonio Spurs.

Alors autant se comporter comme tel. Thompson est conscient de la situation très spéciale dans laquelle lui et ses camarades se trouvent. Et il ne veut plus en vivre une autre, ça ne l’intéresse même pas.

« J’ai dit à Steve Kerr que je partais en mode Michael Jordan. Je vais aligner ma carrière avec Steve. Je ne jouerai pour personne d’autre que Steve. C’est mon plan et ce serait trop bizarre de me retrouver avec une autre tunique [que celle des Warriors] », confie l’arrière All-Star lors d’un podcast avec Green.

Il est possible que Stephen Curry et Draymond Green choisissent la même voie que Klay Thompson. Mais même si on comprend le rapprochement avec Michael Jordan et les Bulls, on préfère une autre comparaison. Ces gars-là sont les héritiers des Spurs de Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker. Steve Kerr étant une sorte de descendant de Gregg Popovich, l’un de ses mentors. Le parallèle est très tentant. Ce serait beau qu’ils suivent le même destin.

Le sacre 2022, le plus beau de la dynastie des Warriors