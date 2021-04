Knicks : deux stars Euroleague dans le viseur, le futur de Frank Ntilikina assombri ?

Les New York Knicks ont une palanquée d’arrières dans le roster, comme Derrick Rose, Immanuel Quickley ou Frank Ntilikina. Pourtant ils semblent penser qu’ils pourraient améliorer leur effectif en lorgnant sur deux très bons joueurs Euroleague, Mike James et Luca Vildoza.

Pour rappel, le contrat de John Henson a expiré jeudi à minuit, libérant une place dans l’effectif new-yorkais. Et les Knicks ne souhaiteraient pas le remplacer poste pour poste, selon Marc Berman.

Le journaliste du New York Post affirme qu’ils ont sur leur radar le meneur Mike James. Ce dernier avait une nouvelle fois été suspendu fin mars par le CSKA Moscou suite à une énième altercation avec son coach, Dimitri Itoudis. Il espère donc se relancer en NBA, où il avait été intéressant lors de son bref passage à Phoenix il y a 3 ans (10,4 pts, 3,8 pds en 32 matches).

Depuis cette époque, il a ajouté à son arsenal un tir à trois-points (plus de 40% en deux saisons au CSKA). Et est devenu l’un des chouchous des joueurs de Fantasy Euroleague avec quelques éval’ surréelles. Cette saison, il cumulait 19,3 pts et 4,7 pds en Euroleague.

Selon le journaliste lituanien Donatas Urbonas, l’arrière de Baskonia Luca Vildoza intéresserait également les New York Knicks :

Hearing that not only Mike James, but also Baskonia guard Luca Vildoza is on the New York Knicks radar. https://t.co/LvOQx7LNZ2 — Donatas Urbonas (@Urbodo) April 16, 2021

L’Argentin de Vitoria tourne cette année à 10,3 pts, 3,5 pds et 1,6 steal dans la compétition européenne.

Les Knicks semblent donc vouloir renforcer un backcourt qui compte déjà pas mal de prétendants : Elfrid Payton, Derrick Rose, Reggie Bullock, Immanuel Quickley, Alec Burks et Frank Ntilikina. Entre la propension aux blessures de certains et l’indisponibilité de Burks à cause du protocole COVID, cela peut se comprendre.

Mais entre la capacité de Mike James à générer du scoring ou le potentiel de Vildoza, on ne peut s’empêcher de penser que NY réfléchit à long terme. Ce qui interroge sur leur volonté de poursuivre avec les guards de l’effectif. Surtout que Derrick Rose, Elfrid Payton et Frank Ntilikina seront free agents cet été.

De quoi logiquement se poser des questions sur le futur du Français du côté de la Grosse Pomme. Surtout que depuis une belle sortie à Orlando, il a petit à petit à nouveau disparu de la rotation.