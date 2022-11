Pour rééquilibrer leur roster, New York envisagerait de se séparer de Derrick Rose et d'Immanuel Quickley.

Avec un bilan à l’équilibre (8-8), les Knicks sont globalement là où on les attendait. 9e de la conférence Est, New York envisage désormais de renforcer son effectif par des transferts. Derrick Rose et Immanuel Quickley seraient tous les deux disponibles.

La franchise est en effet prête à négocier un potentiel trade impliquant les deux guards, d’après Shams Charania de The Athletic. Avec un surplus d’extérieurs, les Knicks espèreraient rééquilibrer leur roster avant la trade deadline.

Evan Fournier disparaît totalement de la rotation des Knicks

Derrick Rose (34 ans), qui a re-signé avec les Knicks l’été dernier, a toujours deux ans de contrat pour 30 millions de dollars. Son équipe dispose par ailleurs d’une team option sur la saison 2023-2024. Il affiche, cette année, des moyennes de 6,8 points à 40,4% au tir, en seulement 13,6 minutes par match.

De son côté, Immanuel Quickley sera éligible à une extension de contrat cet été. Le guard de 23 ans connaît un début d’exercice très difficile. Il tourne à 8,7 points par rencontre, à 36,5% au tir et 27,9% à trois points. Des chiffres inquiétants, qui ont fait chuter sa cote.

S’il n’est pas mentionné dans les rumeurs, il ne faut pas exclure un potentiel transfert d’Evan Fournier. Le Français, complètement sorti de la rotation de Tom Thibodeau, n’a pas joué la moindre minute sur les trois derniers matches. La trade deadline s’annonce mouvementée dans la ville qui ne dort jamais.