Kobe Bryant a tué Luke Walton à l’entraînement après une cuite

Si Kobe Bryant avait décidé de jouer une saison de plus en NBA, il aurait pu être coaché par Luke Walton, son ancien coéquipier. La situation aurait alors été un peu cocasse. Pas parce que le Black Mamba aurait été coaché par un ancien coéquipier, mais parce que cela aurait ravivé quelques souvenirs particuliers pour Walton.

Avant que les deux hommes ne gagnent deux titres de champion NBA ensemble en 2009 et 2010, ils sont passés par une relation un peu complexe dans un premier temps. Dans Sports Illustrated, Luke Walton, sans contrat depuis la fin de son aventure à Sacramento, avait expliqué de quelle manière Kobe avait réagi à la gueule de bois avec laquelle son coéquipier, qui avait été drafté quelques mois plus tôt, s'était pointé à un entraînement.

"C'était pendant ma saison rookie, en 2003-2004. J'étais sorti la veille et j'avais sans doute un peu trop bu. Mes coéquipiers ont remarqué que je sentais l'alcool. Kobe Bryant a alors informé le reste de l'équipe que j'allais devoir défendre sur lui et que personne n'était autorisé à venir m'aider.

Au début, je riais et me disais que ce serait sympa. Sauf que dans les yeux de Kobe, ce n'était pas pareil. On pouvait y lire : Je vois et sens la faiblesse en toi. Je vais te détruire aujourd'hui".

Et le "Black Mamba" de s'exécuter en faisant vivre un calvaire à Luke Walton, comme à d'autres coéquipiers qui avaient manqué de professionnalisme ou d'une bonne éthique de travail avant lui.

"Il m'a donné une leçon. Je crois qu'il a marqué 70 points environ à l'entraînement ce jour-là. J'appelais les autres pour leur demander de l'aide mais aucun d'entre eux n'est venu. Son instinct de tueur et son éthique de travail m'ont marqué à vie".

La leçon a payé, puisque Luke Walton est resté aux Lakers jusqu'en 2012 et a convaincu Kobe Bryant qu'il avait une place importante dans l'organisation. Tenir aussi longtemps dans un roster avec lui montre bien qu'il avait gagné son respect avec le temps. D'autres n'ont pas eu cette chance ou cette opportunité après que Kobe les ait eu dans le pif...

Shaquille O'Neal faisait lui aussi partie de l'équipe lors des premières saisons de Luke Walton avec les Lakers. Le Big Cactus l'a lui aussi déjà pris à partie.

"Shaq m'a fait le coup un jour aussi. Il m'a fait défendre sur lui. Donc j'ai commencé à faire des fautes. Il m'a dit que si je continuais à faire ça, il allait me mettre son poing dans la tête. Donc j'ai arrêté. C'était injuste. Je me suis senti comme un enfant qui devait jouer contre un adulte".

Walton et O'Neal n'ont pas gagné de titre ensemble, puisque dès 2004 Shaq est parti exporter ses talents du côté de South Beach, pour y remporter une bague en 2006.

Le jour où Kobe Bryant a fait vivre un enfer à Mike Gelabale