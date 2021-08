Kobe Bryant était le roi des cartons dans le money time, la preuve chiffrée

Aucun joueur NBA n’a compilé plus de quatrièmes quart-temps à 20 points que Kobe Bryant depuis 1996.

Kobe Bryant aimait avoir le ballon entre les mains dans les moments les plus chauds d’une rencontre. Quitte parfois à en abuser. Le Black Mamba n’était clairement pas le joueur le plus efficace dans les dernières minutes. Mais il tentait sa chance constamment, au point de forcément mettre des tas de paniers décisifs, et inspirait la crainte auprès de ses adversaires.

Du coup, il était aussi l’un des plus prolifiques en termes de volume dans le money time. Le plus prolifique même. Avec 11 quatrièmes quart-temps à 20 points ou plus, la légende des Los Angeles Lakers fait mieux que n’importe quel joueur NBA depuis 1996 (statistiques indisponibles auparavant).

Kobe Bryant devance LeBron James et Damian Lillard – 8 chacun – puis Russell Westbrook qui pointe à 7. La présence de Dame sur le podium est assez impressionnante étant donné qu’il a été drafté en 2012. Il ne serait pas étonnant qu’il reprenne la première place de ce classement d’ici la fin de sa carrière.

Stats par NBA CRAZY STATS