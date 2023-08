Kobe Bryant, une statue avec sa fille Gigi prévue pour août 2024

Gianna Maria Bryant et Kobe Bryant figureront ensemble sur la statue qui sera érigée devant la Crypto.com Arena à Los Angeles en 2024.

Les fans de Los Angeles et de Kobe Bryant attendant depuis longtemps un lieu sur lequel ils peuvent se recueillir et rendre hommage à leur idole. Ils devront patienter encore un an. Selon le Daily Mail, Jeanie Buss, propriétaire des Los Angeles Lakers, travaille actuellement sur le projet d'une statue à l'effigie du Black Mamba. Mais il ne sera pas représenté tout seul sur l'édifice. Sa fille Gianna Maria, elle aussi décédée lors de l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à 14 personnes dont la légende NBA, sera à ses côtés.

Vanessa Bryant collabore également sur le projet. Pour l'instant, aucun artiste n'a été choisi pour réaliser la statue mais le Daily Mail avance tout de même une date : le 8 août 2024. Une date symbolique - 8/8/24 - puisqu'elle correspond aux deux numéros portés par Kobe Bryant au cours de sa carrière avec les Lakers.