Les 3 dernières minutes du dernier match de Kobe Bryant, du grand art !

Kobe Bryant, quel géant. Un monstre de notre sport qui se lançait constamment des défis plus fous les uns que les autres. Et le plus souvent, il finissait par les relever. Comme ce soir d'avril 2016, l'ultime de sa carrière, quand le Black Mamba claquait 60 points - dont le game winner ! - pour conclure son parcours héroïque sur la note la plus Kobe-esque possible. Du grand spectacle.