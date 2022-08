Le jour où Kobe Bryant a failli être envoyé à Dallas

Même les légendes les plus fidèles à leur franchise ont parfois eu des moments de doute. Kobe Bryant, par exemple, a fait toute sa carrière sous la tunique des Los Angeles Lakers mais il est passé proche d'être transféré à deux reprises. Déjà en 2004, quand il avait songé à rejoindre les Chicago Bulls parce qu'il ne se voyait plus évoluer avec Shaquille O'Neal (c'est finalement le Shaq qui a été envoyé au Miami Heat). Puis en 2007. Visiblement, son arrivée aux Dallas Mavericks était alors imminente.

"Je pensais que c'était fait", avoue Mark Cuban, le propriétaire de la franchise texane, interviewé par Taylor Rooks. "J'étais sur le casting de Danse avec les stars et on s’entraînait 7 ou 8 heures par jour. Je ne sais plus qui a appelé qui en premier mais je crois que c'est Jerry Buss qui m’a contacté pour me dire que les Lakers allaient peut-être se séparer de Kobe. Je m’en souviens très bien parce qu’il y avait un assistant de production qui s’appelait Elvis et qui était fan des Lakers. Il n'avait que Kobe à la bouche. On se chambrait. Je lui ai dit qu'on allait récupérer Kobe et là, le deal a capoté. Je pense que Mitch Kupchak a réussi à convaincre Kobe de rester."