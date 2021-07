A 41 ans, la plupart des grands athlètes de ce monde goûtent une retraite bien méritée. Pau Gasol n'en est plus très loin, mais il est pourtant présent à Tokyo avec l'Espagne, pour une ultime aventure olympique. Après des dernières années difficiles et frustrantes en termes de temps de jeu et de blessures, jusqu'à son retour au FC Barcelone, Gasol se sent bien et profite de l'expérience au Japon. La légende du basket espagnol n'aurait sans doute pas traversé les épreuves et l'incertitude des derniers mois sans Kobe Bryant, son ami tragiquement disparu il y a un an et demi.

C'est lui qui l'a confié à Mark Medina de US AToday.

"Pendant tous ces jours, j'ai gardé Kobe en tête. Je me disais : 'Kobe repousserait ses limites. Kobe ne prendrait pas cet entraînement à légère et ne raterait pas une séance. Il serait discipliné, plein de confiance et dévoué au travail.

Kobe est toujours une énorme présence à mes côtés. Il sera toujours une inspiration dans ma vie. Il se poussait toujours à la limite, notamment quand il a dû géré des blessures, la douleurs et l'inconfort. Kobe était sans relâche et très discipliné quant à sa convalescence et sa guérison. Pendant la mienne, je le gardais dans mon esprit".

Quand Kobe avait accroché sa médaille d'or dans le casier de Pau Gasol

Les Jeux Olympiques doivent forcément raviver chez Pau Gasol des souvenirs liés à son amitié avec Kobe Bryant.

Au sortir des Finales 2008 perdues contre les Boston Celtics, Bryant a ainsi senti le besoin de booster la motivation de son compère. Voilà de quelle manière il y est parvenu, comme il l'a avait expliqué à 24/7 Sports.

"Pau déteste quand je raconte cette histoire, vraiment. On venait de perdre les Finales contre Boston et c'était très physique. Ils nous ont botté le cul. Il se trouve que juste après, on a rencontré l'Espagne en finale du Mondial et qu'on l'a emporté. A son arrivée au training camp, Pau a trouvé ma médaille d'or accrochée dans son casier. S'il y a bien une chose qu'il aime, c'est son pays. L'Espagne, c'est tout pour lui, donc ça l'a rendu dingue. Il m'a dit : 'T'es un trou du c**'. Je lui ai répondu : 'Pau, tu as perdu contre les Celtics, tu as perdu contre nous au Mondial. Essayons de faire en sorte que tu ne réussisses pas la passe de trois. Gagnons ce titre'. Ça a été le déclic pour lui"

Si l'Espagne décroche une nouvelle médaille, Pau Gasol pensera forcément au Black Mamba et ira peut-être l'accrocher dans le vestiaire des Lakers qu'ils ont partagé pendant tant d'années...

