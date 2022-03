Kobe et Nike, l’histoire va se poursuivre malgré tout

Vanessa Bryant et Nike vont poursuivre le partenariat historique entre Kobe Bryant et la marque, deux ans après son décès tragique.

Un peu plus de deux ans après la mort tragique de Kobe Bryant, de sa fille Gianna et de 7 autres personnes, le monde du basket a toujours du mal à digérer. L'héritage du Black Mamba continue de vivre chez bon nombre des joueurs qu'il a côtoyés et aidés dans leur développement. Chez ses fans, aussi, qui vont pouvoir continuer de se procurer des produits "signature" à l'effigie de leur idole.

Vanessa Bryant, sa veuve, a annoncé cette semaine sur Instagram avoir trouvé un accord avec Nike pour poursuivre le partenariat qui existait entre son mari et la marque. L'intégralité des recettes issues des ventes des chaussures Kobe x Gigi (la Kobe VI Protro Mambacita Sweet 16) sera reversée à la fondation au nom de la famille.

Kobe Bryant-Shaq : l'entretien culte où ils sont redevenus frères