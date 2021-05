Kobe savait depuis le début que ça ne marcherait pas avec Dwight Howard

Ça restera l'un des plus gros bides de l'histoire. En 2012, Dwight Howard, alors pivot le plus dominant de la ligue, fait des pieds et des mains pour atterrir aux Lakers. Dans un trade monumental, il débarque à LA en même temps que Steve Nash pour aider Kobe Bryant et Pau Gasol à remettre la main sur le titre.

On parle même d'un potentiel meilleur cinq de tous les temps avec Ron Artest. Mais l'expérience va tourner au fiasco. Nash va rapidement se blesser au dos. D12 arrive blessé et ne sera jamais à 100%, pendant que Kobe, à force de jouer les héros, se rompt le tendon d'Achille juste avant les playoffs.

Finalement, les Angelenos sortiront dès le premier tour après avoir terminé 8e de la saison régulière. La relation entre Kobe et Howard, parti l'été suivant à Houston, est sévèrement pointé du doigt. Et à en croire Jalen Rose, Bryant savait avant même le training camp que leur duo serait voué à l'échec.

"J'étais à côté de lui la première fois où il a parlé avec Dwight Howard. Je ne l'ai jamais dit avant. Je sais de quoi ils ont parlé. Dwight était excité. Il l'a questionné à propos de Los Angeles. Il a demandé à Kobe comment lui pourrait l'aider à le rendre meilleur. Il lui a demandé des choses qui n'avaient pas de rapport avec le terrain. Plein de trucs. Après toutes ces questions, Kobe lui a dit : 'je vais te montrer comment on gagne des titres. Que penses-tu de ça ?'. Il a raccroché et a dit 'sa tête n'est pas à l'endroit. Ça ne marchera pas'. Et ça n'a pas marché."

Les saisons suivantes, les deux hommes se sont ensuite bien trashtalkés sur le terrain, notamment Kobe qui aimait bien traiter Howard de "soft guy". Avant de faire la paix l'an passé, quelques mois avant la mort de la légende des Lakers.

Dwight Howard remercie Kobe de l'avoir traité de "soft guy"