Kris Dunn et Jabari Smith ont encore essayé de se battre !

Au bout d'un moment, quand deux mecs se cherchent et s'accrochent à chaque match, autant les laisser régler ça comme en NHL ou organiser quelque chose dans un octogone, non ? Deux mois après une altercation déjà assez chaude dans une rencontre entre le Jazz et les Rockets, Kris Dunn et Jabari Smith Jr en sont venus aux mains la nuit dernière. Dunn a clairement tenté d'envoyer un coup de poing en direction de l'ailier de Houston et il a fallu l'intervention des autres joueurs et du corps arbitral pour stopper l'échauffourée. Ils ont tous les deux été expulsés sur le champ.

Kris Dunn and Jabari Smith Jr have both been ejected from the game after this altercation

