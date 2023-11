Kristaps Porzingis fait la saison la plus efficace de sa carrière

Les Boston Celtics ont fait venir Kristaps Porzingis pour donner une autre dimension à leur attaque, essentiellement portée jusqu’alors par les exploits de Jaylen Brown et de Jayson Tatum. Le Letton évolue dans un registre différent des deux ailiers, ce qui offre un peu de diversité au jeu offensif de la franchise du Massachusetts. Lui-même peut marquer de différentes manières : de près, de loin, etc. C’est un joueur grand, technique et adroit. Pour l’instant, son intégration au sein du système de Joe Mazzulla est une franchise réussite.

L’ancien All-Star tourne à 19,7 points par match après 10 rencontres. Avec 8 victoires de Boston au passage. Ce n’est pas sa meilleure moyenne en carrière mais c’est logique en partageant la gonfle avec deux pistoleros. En revanche, il n’a jamais été aussi efficace : 56% de réussite aux tirs (record en carrière si la saison s’arrêtait là), 40% à trois-points (idem) et (83% aux lancers).

Ça donne un TS% (true shooting) de 70%, soit le meilleur de la ligue pour ceux qui ont tenté au moins 75 tirs. Le jeu est plus facile pour lui en jouant dans une si bonne équipe. Mais c’est donnant-donnant : lui aussi facilite la vie de ses coéquipiers en représentant une menace en attaque (et en défense) quand il n’a pas le ballon. Vraie bonne pioche.

Kristaps Porzingis prévient la NBA pour l’attaque des Celtics