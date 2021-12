Kristaps Porzingis, Reddish : Les 5 performances de la nuit en NBA

Kristaps Porzingis (Dallas Mavericks)

Les Mavericks sont décevants et Kristaps Porzingis est particulièrement maladroit cette saison. Et pourtant, les signes sont tout de même encourageants. Le potentiel de cette équipe est bien plus intéressant que ce que son bilan – 16 victoires et 17 défaites – le laisserait penser. Quant au Letton, il a tout de même le mérite d’être… plutôt en bonne santé !

Derrière les pourcentages en baisse, on retrouve tout de même un joueur qui essaye d’enchaîner. En tout cas, il a parfaitement pris les commandes de l’attaque des Mavericks en l’absence de Luka Doncic hier. 34 points, 9 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 2 blocks pour le pivot All-Star. Avec une victoire contre les Trail Blazers à l’arrivée. Le signe d’une possible montée en puissance avec par exemple 24 points de moyenne pour Porzingis sur ses 5 derniers matches. Il n’est d’ailleurs descendu sous la barre des 10 unités qu’à une seule reprise cette saison.

Cameron Reddish (Atlanta Hawks)

Le nom de Cameron Reddish circule souvent dans les rumeurs de transferts. C’est vrai que l’on a parfois l’impression qu’il n’a pas complètement trouvé sa place aux Hawks. Il donne le sentiment d’être un peu sous utilisé mais, en même temps, c’est peut-être aussi dû à son irrégularité. Toujours est-il que le garçon a le potentiel pour driver en attaque. Et il le rappelle de temps en temps. Souvent quand un joueur d’Atlanta manque à l’appel.

Titulaire malgré le retour de Trae Young, le dixième choix de la draft 2018 a encore fait un carton plein en attaque. 8 paniers à trois-points pour 33 pions en 40 minutes. Meilleur marqueur de son équipe malgré la défaite contre Chicago (118-130). Une nouvelle belle performance offensive. Reddish pointe à presque 24 unités et 44% derrière l’arc sur les 4 derniers matches.

Il faut qu’il puisse maintenir cette production de manière plus constante – mais ce n’est pas facile en sortant du banc – pour qu’il puisse passer un vrai cap. Ce qui tirerait automatiquement les Hawks vers le haut.

Nikola Vucevic (Chicago Bulls)

Si DeMar DeRozan (35 points, 10 passes) et Zach LaVine (30 points, 9 passes) se sont particulièrement illustrés lundi soir, leurs performances ne doivent pas faire oublier celle de Nikola Vucevic. Le pivot monténégrin a réalisé un match plein en postant pour sa part 24 points, 17 rebonds, 6 passes et 4 blocks. Sans perdre aucun ballon. Une prestation vraiment solide de sa part.

Jaylen Nowell (Minnesota Timberwolves)

Les Timberwolves ne ressemblent à rien. Bon, OK, ce n’est pas vraiment nouveau. Mais ce que l’on veut dire par là, c’est que la franchise se retrouve actuellement sans la plupart de ses joueurs majeurs. Comme de nombreuses franchises en ce moment, la faute au COVID-19. Minnesota jouait par exemple sans ses cinq titulaires contre Boston hier soir.

Mais les forfaits des cadres donnent des nouvelles opportunités à des joueurs peu en vue autrement. Jaylen Nowell en a profité. Sorti du banc, l’arrière explosif a collé 29 points aux Celtics pour mener les siens à la victoire (108-103). Avec également 6 rebonds mais surtout 6 paniers primés en 9 tentatives. Une belle montée en puissance du bonhomme, auteur de 15 points en moyenne sur les 5 derniers matches alors qu’il ne passait que peu de temps sur le parquet depuis le début de la saison.

Ah, il s’est aussi payé la tête de Jabari Parker avec un poster assez monstrueux en prime. Allez, joyeux Nowell. Oh, oh, oh (voix de père Noël).

JAYLEN NOWELL SLAMMED IT ON THAT MAN'S HEAD pic.twitter.com/c97seVjQjN — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) December 28, 2021

Nassir Little (Portland Trail Blazers)

La défense de Portland s’est encore fait découper à la scie-sauteuse mais juste une occasion de rappeler que les Blazers peuvent de plus en plus compter sur Nassir Little. Le jeune ailier a compilé 20 points, 10 rebonds et 3 blocks. Il devient petit à petit un titulaire indiscutable dans l’Oregon. Surtout avec les absences des uns et des autres, il est vrai. Il manque encore de constance en attaque mais le joueur de 21 ans fait une bonne saison. Son potentiel est intrigant.