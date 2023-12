Kristaps Porzingis, un “monstre qui créé des problèmes”

Kristaps Porzingis continue de faire des merveilles avec les Boston Celtics depuis son arrivée à l'intersaison. Le Letton a été excellent lors du Christmas Game contre les Lakers, avec 28 points (à 11/19), 11 rebonds, 2 passes et 2 contres, dans la lignée de ce qu'il propose aux fans des C's ces dernières semaines. Ses coéquipiers ne tarissent pas d'éloges à son sujet et on sent que l'ancien intérieur des Knicks, des Mavs et des Wizards a vraiment changé quelque chose dans cette équipe, à laquelle il apporte une force de frappe infiniment supérieure.

« C'est un monstre », résume Jrue Holiday. « Tu ne sais pas vraiment quoi faire avec lui. Tu ne peux pas défendre sur lui avec des grands mais tu ne peux pas non plus avec des petits parce qu'il va leur shooter dessus ». Un sentiment confirmé par Jayson Tatum, lui aussi ravi de pouvoir évoluer avec un joueur disposant de ces qualités et de ces caractéristiques. « On n'a jamais eu une présence au poste bas comme ça depuis que je suis aux Celtics, je pense. Ça crée tellement de problèmes pour l'adversaire. Est-ce que tu dois switcher ? Passer en drop coverage ? Si c'est le cas, quand le grand revient sur KP, il peut anticiper le closeout, et il se déplace tellement bien. Si tu mets quelqu'un de plus petit sur lui, évidemment, il peut shooter. »

Depuis le début de la saison, Kristaps Porzingis tourne à 19.6 points et 7.1 rebonds de moyenne à 53.3%. De quoi briguer une sélection pour le All-Star Game, ce qui serait sa première depuis celle pour laquelle il avait dû déclarer forfait avec les Knicks en 2018.

