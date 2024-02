Kyle Filipowski, star de Duke, blessé sur un envahissement de terrain…

Les envahissements de terrain sont parfois tolérés en NCAA par les équipes à domicile, pour permettre à leurs fans de célébrer une victoire importante. C'est ce qu'a fait la fac de Wake Forest, après le succès contre Duke samedi. Problème : en termes de sécurité, ces événements sont de moins en moins bien gérés. Kyle Filipowski, le joueur de Duke, attendu comme un lottery pick lors de la Draft 2024, s'est retrouvé au beau milieu de la ruée des fans des Demon Beacons. Percuté par plusieurs personnes, Filipowski s'est blessé au genou et a dû être escorté hors du terrain par son coach Jon Scheyer et ses coéquipiers.

ESPN just showed a new angle of the court-storming at Wake Forest where Duke's Kyle Filipowski was injured. Can clearly see where he hurts his knee as a fan taunts him while racing to midcourt. Unbelievable. pic.twitter.com/ABAsKC2kTI

— Kyle Boone (@kyletheboone) February 24, 2024