Kyle Kuzma se voit potentiellement comme un All-Star à 25 pions

A moins d’être ultra talentueux, difficile d’être un sportif de haut niveau sans une certaine dose de confiance en soi. Et ça, Kyle Kuzma n’en manque visiblement pas. Au point de faire comprendre publiquement qu’il n’est clairement pas satisfait de son rôle avec les Los Angeles Lakers.

Selon lui, il est largement capable de scorer 25 points de moyenne et d’être All-Star. Il faut bien noter qu’il répond à une question lui demandant si c’est dans ses cordes. On n’est pas là dans le cadre d’une déclaration intempestive d’un joueur qui aurait un message à faire passer.

Du moins pas celui-là. Car Kyle Kuzma a malgré tout un message à transmettre. A ses dirigeants et à son coach aux Los Angeles Lakers.

« Je peux, bien évidemment », explique Kyle Kuzma à propos des 25 points par match et d’un statut de All-Star. « Je le crois aussi. Je me fiche vraiment de ce que l’on peut penser. Je sais qui je suis, je connais mes capacités. C’est dur d’être performant dans un rôle qui change tout le temps. Je suis excité à l’idée d’avoir un espace où je peux m’exprimer de manière plus ‘consistante’ l’année prochaine. »

« Le plus important pour moi est que je veux juste jouer dans un rôle plus cohérent (il utilise à chaque fois le terme ‘consistent’ qui veut dire à la fois cohérent/logique et important/conséquent, et qui implique une notion de constance). Si j’ai cette possibilité, je pourrai montrer ce que je peux vraiment faire. Il y a eu des moments cette année - et même à d’autres moments pendant ma carrière - où j’ai eu ce rôle, et j’ai géré le ballon, j’ai rendu mes coéquipiers meilleurs, j’ai scoré, shooté, défendu, pris des rebonds. Si on me mets dans cette situation, je serai bon. »