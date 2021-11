Kyle Kuzma débarque avec une tenue complètement WTF… désolé, on n’a plus les mots

Les joueurs NBA et les athlètes ont tendance à adorer la mode. Ils se félicitent souvent d'être sapés d'une certaine manière, même si on a parfois tendance à penser qu'ils n'ont pas tous du goût. Mais il y en a un qui a défié toutes les règles de l'existence humaine hier soir. Oui, vous ne rêvez pas, Kyle Kuzma s'est bien pointé comme ça à un match NBA.

When you're off to one of the best starts in franchise history, you get to wear whatever you want😂@kylekuzma | #DCAboveAll pic.twitter.com/2drVu8PpGg

— NBC Sports Washington (@NBCSWashington) November 22, 2021