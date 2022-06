Le coup de pression de Pat Riley à Kyle Lowry

Le Miami Heat impose à ses joueurs de se maintenir dans la meilleure forme possible. Hors de question de venir en Floride juste pour se pavaner à South Beach ou dans les bars de la ville. La franchise suit avec attention les performances athlétiques de ses membres et elle n’hésite pas à donner des sanctions quand les pré-requis ne sont pas respectés. D’ailleurs, le Président Pat Riley a maintenant Kyle Lowry dans le viseur.

« Je ne dis pas que plus jeune il n’a pas été dans la même condition que celle de cette saison mais il va devoir régler ça et on va certainement en parler », confie le dirigeant. « Je pense qu’il peut être dans une meilleure condition physique. »

Un petit coup de pression de la part du boss, qui a répété plusieurs fois que c’était primordial d’être dans une meilleure forme physique en changeant sa mentalité. Kyle Lowry a vécu une saison difficile, entre soucis personnels et blessures. Il a manqué quasiment 20 matches de saison régulière et il n’a pas pu peser comme il le voulait en playoffs. Il s’est contenté de 7,8 points à 29% aux tirs, 24% à trois-points et 4,7 passes décisives. Très loin de ses standards habituels.